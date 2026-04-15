「アボカドの甘酢玉ねぎのせサラダ」【画像で見る】アボカドのねっとりと玉ねぎのしゃきしゃきで満足感のある食べ応え！「アボカドのサラダ」時間がないとき、疲れたときの1品に役立つのが生野菜のサラダ。玉ねぎも加熱しないでサラダに使うことができます！玉ねぎのしゃきしゃきした食感が美味しい、火を使わずに作れるサラダのレシピのご紹介です。＊＊＊■アボカドの甘酢玉ねぎのせサラダ