【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Uruの楽曲「さすらいの唄」が、5月8日に公開となる映画『未来』のイメージソングに決定。楽曲を使用した映画のファイナル予告が公開された。 ■原作者・湊かなえが最大級の賛辞 「さすらいの唄」はUruが作詞・作曲を手掛け、2月にリリースとなった最新アルバム『tone』に収録されている情緒的なバラード。物語の根幹に通ずるものとして、映画サイドのオファӦ