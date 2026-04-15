この記事をまとめると ■ホンダが「Supe-ONE」の先行予約を4月16日（木）から開始する ■ホンダアクセスからは「BULLDOG STYLE」と呼ばれるアクセサリーが展開される ■シティターボ II をオマージュしたパーツを設定している 往年の名車を令和にEVで再現！ ジャパンモビリティショー2025のホンダブースで発表された新型EV、「Super-ONE プロトタイプ」は、先に販売されている軽EV、「N-ONE e:」をベースにワイドボディ化や高出