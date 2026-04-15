14日（火）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は、林田文弥監督（25）の退任とリベロ相川奏（23）、ミドルブロッカー杉本光希（24）の現役引退を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 林田監督は立命館大学を卒業後、2023年にコーチとしてV三重へ入団。2024-25シーズンには、チームのVリーグ男子レギュラーシーズン（RS）西地区優勝に貢献