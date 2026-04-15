4年前に完成した八代市役所の新しい庁舎です。この庁舎の建設にさかのぼって、ある問題が浮上しています。市議会の百条委員会で、市の職員が、特定の業者が有利になるような「天の声」があったと証言しました。一方、自民党市議団は、委員会のメンバーの構成が「公平ではない」と非難。いったい何が真実なのか。八代市が混迷を極めています。■証人「天の声から一言一句変更することなく業務を進めるようにと指示があった。