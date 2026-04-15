歌手の浜崎あゆみが4月14日、自身のインスタグラム（ストーリーズを含む）を更新し、4月15日（水）・16日（木）に愛知・日本ガイシホールで開催される公演「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」への意気込みや、名古屋にまつわる思い出を語りました。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】「何故か名古屋ではいつもドラマのようなLIVEが生まれる」 名古屋公演に込めた特別な想いとファンへの感謝インスタグラムでは「Next Scap