◇プロ野球セ・リーグ 中日-広島(15日、バンテリンドーム)中日は広島との3連戦2戦目のスタメンを発表しました。先発は今季初先発のマラー投手。ここまでファームでは3試合で13イニングを投げ、防御率0.69と好投を続けています。打線は1番から5番まで変更なく、6番・ファーストには、前日にサノー選手に代わり出場した高橋周平選手がスタメンに名前を連ねました。途中出場ながら3安打を記録し、この日も好調な打撃に期待です。また8