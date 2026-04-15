昨年12月にステージ3の直腸がんを患っていたことを公表したサッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が15日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演し、闘病生活で支えとなった人物を明かした。昨年2月に直腸がんが判明。25回の放射線治療と抗がん剤治療後の同7月には7時間半に及ぶ手術で直腸の一部を切除、人工肛門を造設した。10月に人工肛門を取り除く手術を受けて治療は終了。現在は主だった治療はし