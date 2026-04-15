再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について、法務省は15日、自民党に修正案を示しました。会議の冒頭、修正案に反対の議員が立ち上がり怒号が飛び交う展開となりました。自民党井出庸生衆院議員「自民党はな法務省のためにあるんじゃないんだぞ！！国民のためにあるんだぞ！！忘れるなよ！」「まだ会議始まっていません」党職員「報道の方速やかに退出をお願いします」「不誠実なんだよ！」部屋の外まで、大きな声や