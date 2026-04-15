オンライン会合後に記者団の取材に応じる高市首相＝15日午後、首相官邸高市早苗首相は15日、アジア各国の原油確保を後押しするため、総額約100億ドル（約1兆6千億円）の金融支援を行うと表明した。アジアで製造される石油関連製品の日本への安定供給を図る狙いがある。各国とのオンライン会合後に「アジア全体が強く豊かになれる道を歩む」と官邸で記者団に述べた。首相は各国の石油備蓄を強化したり、石油以外のエネルギー源