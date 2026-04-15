BS―TBSは15日、超高画質の4K放送について、来年1月で期限が切れる業務認定を更新せず、放送を終了すると発表した。放送終了日は未定。BS日テレ、BS朝日、BSフジ、BSテレ東も終了を発表しており、民放キー局系のBS5局が全て撤退を正式に決めた。BS―TBSは2018年12月に放送を開始したが、インターネット配信の急拡大などで「ビジネス環境は極めて厳しい」と理由を説明した。一方、NHKの井上樹彦会長は同日の定例記者会見で、4