お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武(64)が15日、自身のインスタグラムを更新。五輪メダリストらと会食したことを報告した。木梨は、「急に大集合会！！オリンピック小林陵侑、銅メダルおめでとう&DA PUMP KIMI誕生会！！急にスポーツ王かスポーツKING、夏だ？正月だ？大打ち合わせ、あーだこーだ！！浮島選手権なるか！？小林陵侑 大ジャンプキャッチ乞うご期待！！まさかの雪で中止もあるのか！？」とつづり、スキー・ジ