先月、日本を訪れた外国人観光客は360万人を超え、3月としての過去最多を更新しました。【映像】大勢の人で溢れる観光地の様子日本政府観光局によりますと3月の訪日外国人客数は361万8900人と、前の年の同じ月より3.5パーセント増加しました。3月としては過去最多で1月からの累計も2年連続で1000万人を突破しました。桜の開花やイースターなどの学校休暇に合わせて旅行需要が高まったとみられ、特にベトナムやアメリカ、イ