安打を量産し、打線をけん引する横浜ＤｅＮＡ・佐野（資料写真）横浜ＤｅＮＡの佐野恵太外野手（３１）が１４日のヤクルト戦（松山）で通算１０００安打を達成した。プロ野球３２８人目、球団２９人目の大台。キャリアの通過点ながら節目の一戦には故郷の岡山から駆けつけた両親の姿もあり、佐野は「横浜スタジアムで決めることができたら一番うれしかったが、両親の前で達成できてよかった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。