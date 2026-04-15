タレント藤本美貴（40）が、14日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。横澤夏子（35）のイチゴ狩りの際のコーディネートをイジった。番組の企画は「春の育児短歌ママ会」。育児に奮闘するママの短歌を紹介した。横澤は「いちご狩りこれ食べていい？ヘタとって！トイレ行きたいえ、もうおしまい？」という短歌を詠んだ。横澤は「たった30分なのに、この会話をしていちご狩り終わっちゃった