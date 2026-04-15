4月14日、モデル・タレントの藤田ニコルが自身のYouTubeチャンネル『藤田ニコル☆NICOLE FUJITA』を更新し、『【ROOM TOUR】メイク＆衣装部屋を見せちゃいます』と題した動画を公開。自宅のメイク＆衣装部屋を披露し、そのこだわり抜かれた空間に注目が集まっている。「動画内で藤田さんは、『今回衣装部屋を作るにあたって、オーダー家具にしました』と説明。床材や家具の色味についても『何年経っても飽きないように』と慎重に