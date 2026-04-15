北中米W杯開幕まで2カ月を切ったいま、代表入りに当落線上の選手たちは1試合も気を抜くことができない。それがケガ明けの選手なら尚更である。オランダのアヤックス所属の板倉滉、冨安健洋の両DFも同様だろう。4月11日（日本時間12日）、オランダリーグのヘラクレス戦に板倉は先発で77日ぶり、冨安も途中交代で20日ぶりにピッチに入った。「板倉、冨安が長期離脱している間に、渡辺剛（フェイエノールト）、鈴木淳之介（コペン