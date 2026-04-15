ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は１６日、開幕する。幸野史明（４０＝福岡）の気配が上々だ。今節から新エンジン、新ボートに加え、新燃料Ｅ３０ガソリンが使用される。前検は多くの選手が「分からない」と話す中、幸野は「ペラは両面叩いていった。みんな叩いてない分、直線は少し良かった。まだ合ってないけど、合えばターン回りとか良くなりそう」と感触はいい。「時間があるのでしっかり合