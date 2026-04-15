オーストラリアを訪問中のヘンリー王子とメーガン妃は１４日、メルボルンのロイヤル・チルドレンズ・ホスピタルを訪問して温かい歓迎を受けたにもかかわらず、ボディーランゲージ専門家は、夫妻の行動を「物議を醸すもの」と評している。英紙ミラーが１５日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃は病院の通路沿いに集まった大勢の人々から歓声を受けながら、病院内では子供たちと話したり、患者たちと写真撮影に応じた。しかし、