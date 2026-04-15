JFAと日清オイリオグループが共催、小学4〜6年生が参加千葉県・高円宮記念JFA夢フィールドで3日、「U-12年代の成長とパフォーマンスを支える食と栄養セミナー＆サッカー教室」が開催された。公益財団法人日本サッカー協会（JFA）と日清オイリオグループ株式会社が共催した今回のイベントには、全国から集まった小学4年生〜6年生と、その保護者が参加。ゲストコーチを務めた元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんとともに、第1部