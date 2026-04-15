映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、主人公の相葉四郎（水上恒司）とチェ・シウ（東方神起・ユンホ）の“最強で最悪バディ刑事”とともに新宿歌舞伎町の闇に立ち向かう、新宿中央署・組織犯罪対策課の警察チームを捉えた新規場面写真が解禁された。【写真】『TOKYO BURST-犯罪都市-』警察チーム捉えた場面写真（全6枚）本作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガ