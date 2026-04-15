山崎貴監督が「CinemaCon 2026」メインステージに登壇し、『ゴジラ-0.0』の最新情報と映像を披露、劇場映画への想いを語った。さらに、ゴジラ最新ビジュアルが解禁された。【写真】恐ろしくもカッコいい『ゴジラ-0.0』のゴジラ1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎貴監督がメガホンを取ったゴジラ70周年記念作品にして、日本製作の実写版ゴジラ30作目とな