ソニーは、ゲーミングギアINZONE（インゾーン）より、没入感のある音場表現にこだわった背面開放型有線ゲーミングヘッドセット「INZONE H6 Air」を2026年4月24日に、競技シーンに適した映像表現を追求した有機ELゲーミングモニター「INZONE M10S II」を5月22日にそれぞれ発売します。 「INZONE H6 Air」 あわせて、ゲーミングギア3種にプロeスポーツチームFnatic（フナティック）とコラボレーションした新色を追加するととも