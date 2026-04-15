俳優の宮野真守、WEST.の神山智洋が15日、都内で開催された2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』製作発表に出席。探偵のバディを演じる宮野と神山は「幸せ」「嬉しい」と笑顔で共演の喜びを語った。【写真】宮野真守に神山智洋、笑顔たっぷりのイベントショット本作は、アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）の探偵コンビが事件に挑む