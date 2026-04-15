４月１１日のニュージーランドトロフィーを勝ったレザベーション（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）は、優先出走権を得たＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かう。鞍上は引き続き原優介騎手。ファルコンＳ６着のタマモイカロスは葵Ｓ（５月３０日、京都）を予定。１１日の１勝クラスを勝ったデアヴェローチェも同レースへ。