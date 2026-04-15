女優でアーティストの松田ゆう姫が１５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。過去の恋愛について赤裸々に明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「『響かなかったなあ』という言葉がありますか？」について聞かれると、「響かなかった言葉は覚えてないからね。ほめ言葉は全部、響いてますけどね」と話し出した松田。「そういう意味で言うと、前に付