体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねる全日本個人総合選手権は１６日、高崎アリーナで開幕する。１５日は公式練習が行われ、昨年の世界選手権の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、最終調整を行った。昨年はＮＨＫ杯を１０年ぶりに制すると世界選手権では平均台で銅、床運動では悲願の金メダルを手にした。「世界チャ