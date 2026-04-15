４月１５日に開幕した門別競馬場で、現２歳世代最初の新馬戦が６Ｒで行われた。小野楓馬騎手が騎乗した２番人気のウンスイが先手を奪い、ツリーオブライフに４馬身差をつけて１着。初勝利一番乗りを果たした。同馬はスピードファームの生産所有馬として小野望厩舎に所属。父オーヴァルエースの牡馬。母はメープルパール（父アドマイヤオーラ）。ヘニーヒューズ産駒の父は３戦３勝でヒヤシンスＳを制したが、その後は未出走で引