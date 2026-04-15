昨年９月３０日に、和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドで誕生したエンペラーペンギンの子ども「４４番」が４月１５日、「ひとり立ち」の日を迎えた。エンペラーペンギンは、生後半年ほどで防水性の羽に生え変わり、野生では親鳥が海へ去る時期に合わせて子も自ら海へと旅立つ。同パークでもこの野生本来のライフサイクルをもとに、部屋を移動することで自立と大人への成長をサポートしている。１５日午前１０時２０分頃