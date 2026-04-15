◆パ・リーグオリックス―西武（１５日・京セラＤ）連勝が２で止まった西武は、京セラドームでオリックス戦を戦う。前日１４日の同戦後、西口監督が「ちょっと色々考えます」と明言しており、打線を組み替えて挑む一戦。仲三優太外野手が今季初めてＤＨではなく「６番・左翼」で先発出場。桑原が左翼ではなく中堅となる。先発は高橋光成投手。オリックス戦は現在８連敗中だが、今日こそ止められるか。スタメンは以下の通