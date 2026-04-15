日本サッカー協会は１５日、６月に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバー発表を５月１５日に行うと正式発表した。森保一監督が出席し、２６人のメンバーを発表する。５月１５日は、１９９３年に東京Ｖ―横浜ＭのカードでＪリーグが開幕した日。日本サッカー界にとっての“記念日”に、８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表メンバーが発表される。発表後、チームは５月下旬からＷ杯に向けた合宿を開始。壮行試合となる３１日