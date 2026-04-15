◆パ・リーグオリックス―西武（１５日・京セラドーム大阪）本拠地・京セラドーム大阪で６連勝中のオリックスが、２カードぶりの勝ち越しを目指す。右手首を骨折した杉沢龍外野手に代わり、出場選手登録されたばかりの来田涼斗外野手が「８番・右翼」で今季初スタメン。ファーム・リーグで打率３割５分１厘の好成績を残し、５試合連続マルチ安打と絶好調だ。岸田護監督はシーモアを「４番・一塁」で起用。野口智哉内野手も「９