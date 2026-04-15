THE RAMPAGが27枚目となるニューシングル「BLACK TOKYO」を5月20日(水)にリリースする。その表題曲「BLACK TOKYO」が本日15日に先行配信スタートを迎えた。今作のシングル表題曲「BLACK TOKYO」は、韓国累計動員4,000万人越えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリー映画となる『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌。ノイジーでラウドなシンセやパワフルなリズムが緊張感を生むトラックに、嘘と本音が飛び交う漆