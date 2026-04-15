アイスランド戦とW杯本大会に臨む日本代表メンバーを5月15日に発表日本サッカー協会（JFA）は4月15日、キリンチャレンジカップ2026およびFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨む日本代表のメンバー発表会見を、5月15日に実施することを発表した。今回の会見では、5月31日に国立競技場で行われるアイスランド代表戦と、6月11日から7月19日にかけてカナダ、アメリカ、メキシコの3カ国で共同開催されるW杯本大会に向けたメンバーが