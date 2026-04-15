一万円札の肖像でおなじみ、渋沢栄一の教えをまとめた本として、広く知られるのが『論語と算盤』だ。ただし内容はなかなか難解であり、読破したことのある向きは少ないと思われる。【マンガ】『論語と算盤』を読むならばそのエッセンスを汲み取って、漫画化して読めるようにしたらどうか。そんな考えのもとつくられたのが、『漫画 論語と算盤』（徳間書店）だ。『漫画 論語と算盤』©︎羽賀翔一・ワタベヒツジ／