〈「偉そうで説教くさいオジサン」にならないように…漫画家コンビが「渋沢栄一のキャラ化」という難題に出した“意外な答え”とは〉から続く『漫画 論語と算盤』 ©︎羽賀翔一・ワタベヒツジ／徳間書店一万円札の肖像でおなじみ、渋沢栄一の教えをまとめた本として、広く知られるのが『論語と算盤』だ。ただし内容はなかなか難解であり、読破したことのある向きは少ないと思われる。【マンガ】『論語と算盤』を読む