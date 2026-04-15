静岡発のプロ野球チーム「ハヤテベンチャーズ静岡」。チーム名も新たに、3年目のシーズンが開幕して1か月。ここまで16試合を戦い4勝12敗と苦戦していますが、着実に進化しているのです。まずは、進化1「長打力」。野球の花形。ホームラン。1年目はチーム第1号が出たのは19試合目、2年目は実に34試合目だったのに対し、今シーズンは3試合目早くも飛び出しました。チーム第1号を放