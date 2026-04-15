記事ポイントputtyが胸、お腹、背中のラインを自然に整えながらTシャツ1枚で過ごしやすくします。Makuakeの先行販売ではレギュラーとワイドの2タイプから体型に合わせて選べます。厚手コットン100％と接触冷感素材が暑い季節の着やすさを支えます。 puttyが、男性の体型悩みに向き合うTシャツをMakuakeで展開しています。特許技術による独自構造が胸、お腹、背中のシルエットを自然に整え、1枚でも着やすい見た目を目指します