俳優のイ・ジュンギが主演する韓国ドラマ『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』（全16話／2022年）が、あす16日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週木・金曜 前9：30〜）【場面ショット】巨悪に挑み命を落とした熱血検事を演じるイ・ジュンギ同作は、巨悪に挑み命を落とした熱血検事が、2度目の人生を得て再び悪に立ち向かう痛快アクションサスペンス。主人公の熱血検事ヒウを演じるのはイ