「岸田國士戯曲賞」「読売演劇大賞優秀演出家賞」などを受賞した演劇作家の藤田貴大氏（40）が主宰する劇団「マームとジプシー」の活動にかかわってきたプロジェクト「ひび」が、13日からポッドキャストをスタートした。【写真多数】過去にはこんな作品を…藤田貴大×川上未映子『まえのひ』場面カット「ひび」は2016年6月に始動したプロジェクト。現在23人のメンバーはそれぞれ、普段の活動の場は違いますが、さまざまな立場