ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）＆木原龍一（33）が13日、TOKYO FMの生ワイド番組『THE TRAD』（月〜木後3：00〜4：50）にゲスト出演。自身の好きなアーティストや音楽について明かす場面があった。【写真】「かわいいですし、楽曲もすごくアップテンポな曲もありますし」三浦璃来の“推し”アイドルグルー