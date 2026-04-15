自民党の石井準一参院幹事長や西田昌司参院議員らが15日、記者会見を開き、自民党の参院議員で構成する新たなグループ「自由民主党参議院クラブ」の発足を正式に発表した。グループには既に解散した派閥に所属していた議員や無派閥の議員約40人が参加する予定で、現在も派閥として存在している麻生派の議員はオブザーバーとして参加する。グループは従来の派閥のように総裁選挙で特定の候補者を応援したりメンバーから会費を徴取し