◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2026年4月15日ZOZOマリン）日本ハムのスタメンが発表され、清宮幸太郎内野手（26）が16試合連続で「2番・一塁」で起用された。カストロが初めて中堅でスタメン出場する。捕手は清水優心が先発マスクをかぶる。清宮はここまで15試合すべてに「2番・一塁」で先発出場。打率はリーグ5位の・305、本塁打はリーグトップタイの5本、打点はリーグ2位の「13」と打撃3冠王を狙えるほど好調だ。