京都・南丹市の山林で安達結希さんが遺体で見つかったニュースについて、詳しく見ていきます。遠藤玲子キャスター：大きく事態が動いたここ数日を改めて整理していきます。13日の午後4時45分ごろ、市内の山林で子供とみられる遺体が発見されました。そして14日、司法解剖の結果、この遺体が安達結希さんのものだということが明らかになりました。そして15日朝、警察は何者かが現場に遺体を遺棄した疑いがあるとして、死体遺棄容疑