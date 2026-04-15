高市首相は15日、日本への医療品などを安定的に確保するため、アジア各国に対し、およそ1兆6千億円の支援を表明しました。高市首相「アジアの燃料供給不足やサプライチェーンの停滞は、こうしたアジアから日本への医療物資の調達に支障をきたし、我が国の経済社会にも大きな悪影響を及ぼします」高市首相は15日午後、東南アジア各国や韓国などとオンライン首脳会合を開き、アジアのサプライチェーンの強じん化策、通称「パワーアジ