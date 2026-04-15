日本維新の会の吉村洋文代表は15日の記者会見で、自衛官による自民党大会での国歌歌唱について疑義を呈した。「政治的に配慮すべきだったのではないか」と述べた。自衛官自身に関しては「上司に報告していたというので、責められることがないようにしてほしい」と語った。12日の党大会には吉村氏も出席していた。