犬を日向ぼっこさせるメリット 1.被毛と皮膚の健康が維持される 犬を日向ぼっこさせるメリットは、被毛と皮膚の健康が維持されることです。 犬の皮膚には常在菌がいますが、日向ぼっこをさせることで、過剰な繁殖を防ぐことができます。 常在菌は全ての犬にいますが、普段は悪さをしません。しかし、過剰に繁殖してしまうことで、皮膚炎や皮膚病の原因になってしまうことがあります。 皮膚と被毛の間に湿気が