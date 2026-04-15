Threadsで話題になっているのは、金縛りの真実が明かされた瞬間。その光景は記事執筆時点で69万回を超えて表示されており、「本当に苦しそうｗ」「なんて素敵な金縛り」「見なかったことにしましょう！」などのコメントの他、6万4000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『最近よく眠れない。金縛りにもなる。』と悩む夫→早朝、目に飛び込んだ『まさかの光景』】 金縛りに悩む夫 Threadsアカウント「teorin