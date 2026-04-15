全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・鎌倉のチョコレート専門店『メゾンカカオ鎌倉本店』です。サクッ、とろ〜り。焼きたての香りと味わいは格別！鎌倉の若宮大路に面したモダンな洋館。1階のエントランスをくぐると突然ベルが鳴り、パティシエが厨房からスイーツを運んできた。芳しき香りとともに姿を見せたのは、「生チョコパイフォンダン」だ。生チョコパイフォ