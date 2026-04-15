日本サッカー協会（JFA）は15日、キリンチャレンジカップ2026およびFIFAワールドカップ2026本大会に向けた同国代表のメンバー発表会見を5月15日（金）の14時から行うことを発表した。開幕まで約2カ月となったFIFAワールドカップ2026で優勝という壮大な目標を掲げている日本代表。先月のインターナショナルマッチウィークではスコットランド代表に勝利したほか、サッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』でイン